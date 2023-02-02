Белгородцев предупредили, что участникам теробороны не будут платить зарплату

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что участникам теробороны не будут платить зарплату, написал «Бел.Ру».

Во время прямого эфира белгородка пожаловалась, что ее отчим вступил в ряды добровольцев и потерял работу из-за ежедневных учений.

«Мы сразу договаривались со всеми, что эта история не подразумевает платной основы», – отметил Гладков.

По его словам, жители региона стали участниками теробороны на добровольной основе с целью защищать родные дома.

Гладков уточнил, что добровольцами называют контрактников, которые решили служить в Вооруженных силах. Им платит зарплату государство.