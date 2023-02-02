Четверг, 2 февраля, 2023
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Белгородцев предупредили, что участникам теробороны не будут платить зарплату

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Скриншот из видео в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что участникам теробороны не будут платить зарплату, написал «Бел.Ру».

Во время прямого эфира белгородка пожаловалась, что ее отчим вступил в ряды добровольцев и потерял работу из-за ежедневных учений.

«Мы сразу договаривались со всеми, что эта история не подразумевает платной основы», – отметил Гладков.

По его словам, жители региона стали участниками теробороны на добровольной основе с целью защищать родные дома.

Гладков уточнил, что добровольцами называют контрактников, которые решили служить в Вооруженных силах. Им платит зарплату государство.

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