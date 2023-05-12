Пятница, 12 мая, 2023
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Белгородцев попросили сдать кровь на случай, если ВСУ прорвут границу

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Жителям Белгорода стали поступать звонки с просьбой сдать кровь на случай, если ВСУ прорвут границу, пишет «Бел.Ру».

Звонивший утверждал, что представляет региональный Минздрав. Злоумышленник призвал прийти в центр по сбору донорской крови, аргументируя это скорым украинским наступлением.

«Видимо, человек понял, что на меня это сообщение не подействовало, потому что он, недоговорив и не закончив мысль, бросил трубку», – пояснил один из потерпевших.

Позже министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что ведомство не обзванивало белгородцев и не просил их сдать кровь. Вероятно, за атакой стоит украинский ЦИПсО.

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