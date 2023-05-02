Белгородцев попросили не кормить голубей из-за «харьковских биолабораторий»

Жильцы дома №52 по улице Есенина в Белгороде обнаружили необычное объявление, сообщил портал «Бел.Ру».

Белгородцев призвали не кормить голубей, поскольку, как утверждается, они и могут быть заражены.

«Рядом с нами граница, недалеко Харьков — наши враги, где расположена масса биолабораторий. Откуда вы знаете, что голуби, которых вы кормите, не заразные?» — говорится в объявлении на подъезде дома.

Кроме того, жильцам посоветовали не подкармливать уличных котов, поскольку по этой причине на улице остается «много мусора». В противном случае авторы обращения пригрозили «уничтожить» животных.