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Вторник, 2 мая, 2023

Белгородцев попросили не кормить голубей из-за «харьковских биолабораторий»

Жильцы дома №52 по улице Есенина в Белгороде обнаружили необычное объявление, сообщил портал «Бел.Ру».

Белгородцев призвали не кормить голубей, поскольку, как утверждается, они и могут быть заражены.

«Рядом с нами граница, недалеко Харьков — наши враги, где расположена масса биолабораторий. Откуда вы знаете, что голуби, которых вы кормите, не заразные?» — говорится в объявлении на подъезде дома.

Кроме того, жильцам посоветовали не подкармливать уличных котов, поскольку по этой причине на улице остается «много мусора». В противном случае авторы обращения пригрозили «уничтожить» животных.

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