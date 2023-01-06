Белгородцам сообщили, что укрытия «откроют только при ядерном ударе»

В оперативном штабе опровергли информацию об открытии убежищ в Белгороде в случае обстрелов, сообщил портал «Бел.Ру».

Горожанин пожаловался на заваленное мусором убежище на улице Пушкина.

Злоумышленник, представившийся «Владиславом Курпатовым», ответил на сообщение одного из белгородцев в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова, что их откроют при «обстреле крупногаубичным либо ядерным оружием».

Чиновники пояснили, что за этим заявлением стоит мошенник. Белгородцев призвали не доверять личным аккаунтам, представляющимся сотрудниками администрации.