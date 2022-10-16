Воскресенье, 16 октября, 2022
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Белгородцам рассказали о правилах поведения во время обстрела

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Жителям Белгородской области перечислили правила поведения во время обстрела. Ролик, подготовленный региональным управлением ГОЧС, опубликован на YouTube.

При возникновении опасности граждан призвали спуститься вниз в подвал. Пользоваться лифтом или задерживаться на лестничных пролетах не рекомендуется.

«Самая безопасная комната в квартире, если начнут стрелять, – ванная, где можно укрыться, взяв с собой документы и вещи первой необходимости», – говорится в комментариях к видео.

Также белгородцев предупредили об опасности подходить к окнам, которые могут быть разбиты взрывной волной.

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