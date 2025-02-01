Чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя наследницей злодеяний нацистов, так губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал РИА Новости ее скандальное заявление о блокаде Ленинграда.
Ранее Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда, однако вскоре удалила пост. Она написала, что россиянам нужно не отмечать годовщину освобождения города, а «пережить это снова».
Он напомнил, кто советская армия освободила Прагу ценой 12 тысяч солдат.
Губернатор отметил, что Немцова опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года.
Кроме того, его удивило, что чешские политики не потребовали отставки сенатора после скандального высказывания.