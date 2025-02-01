Беглов ответил на призыв чешского политика Немцовой повторить блокаду Ленинграда

Чешский сенатор Мирослава Немцова признала себя наследницей злодеяний нацистов, так губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал РИА Новости ее скандальное заявление о блокаде Ленинграда.

Ранее Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда, однако вскоре удалила пост. Она написала, что россиянам нужно не отмечать годовщину освобождения города, а «пережить это снова».

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой?» — задался вопросом Беглов.

Он напомнил, кто советская армия освободила Прагу ценой 12 тысяч солдат.

«Чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта», — напомнил Беглов. Реклама

Губернатор отметил, что Немцова опозорила память своего народа, восставшего против фашистов в мае 1945 года.

Кроме того, его удивило, что чешские политики не потребовали отставки сенатора после скандального высказывания.