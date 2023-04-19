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Среда, 19 апреля, 2023
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БДСМ-гей-оргия закончилась смертями двух мужчин в Балашихе

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В съемной квартире в Балашихе нашли тела двух мужчин, которые устроили БДСМ-гей-оргию, сообщил телеграм-канал Shot.

Владелец жилья Балашихе заключил договор с мужчиной, который хотел проживать так с женщиной. Через двое суток хозяин квартиры решил узнать, будет ли парочка продлевать аренду, но жильцы перестали выходить на связь.

Собственник приехал в квартиру и нашел в ней тела двух мужчин, на одном из которых был БДСМ-костюм, на другом – белые чулки, синяя юбка и футболка.

Полицейские обнаружили в комнате порошок белого цвета, который отправили на экспертизу, проводится проверка. Погибшими оказались граждане Киргизии и Узбекистана, уточнило издание, им 42 и 23 года.

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