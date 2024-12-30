Baza: в Москве двое детей отравились пельменями из Орловской области

В пельменях «Мясное ассорти» компании «Чарли» из Орловской области, которыми отравились двое детей в Москве, нашли сальмонеллу, пишет Baza.
Мать пострадавших рассказала, что купила пельмени во «ВкусВилле» в конце ноября. После ужина у двоих детей 4 и 8 лет поднялась температура до 39 градусов и началась рвота.
В итоге температура у детей держалась сутки, аппетита не было еще три дня.
Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была сальмонелла. Производителя сейчас проверяет прокуратура.
Как рассказали представители «ВкусВилл» в беседе с РИА Новости, компания заблокировала партию пельменей к реализации и приостановила новые поставки, запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика.