Baza: в Москве двое детей отравились пельменями из Орловской области

В пельменях «Мясное ассорти» компании «Чарли» из Орловской области, которыми отравились двое детей в Москве, нашли сальмонеллу, пишет Baza .

Мать пострадавших рассказала, что купила пельмени во «ВкусВилле» в конце ноября. После ужина у двоих детей 4 и 8 лет поднялась температура до 39 градусов и началась рвота.

«Участковый врач поставил диагноз «отравление» и выписал ворох лекарств», – говорится в публикации.

В итоге температура у детей держалась сутки, аппетита не было еще три дня.

Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была сальмонелла. Производителя сейчас проверяет прокуратура.