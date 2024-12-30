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Криминал и происшествия

Baza: в Москве двое детей отравились пельменями из Орловской области

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В пельменях «Мясное ассорти» компании «Чарли» из Орловской области, которыми отравились двое детей в Москве, нашли сальмонеллу, пишет Baza.

Мать пострадавших рассказала, что купила пельмени во «ВкусВилле» в конце ноября. После ужина у двоих детей 4 и 8 лет поднялась температура до 39 градусов и началась рвота.

«Участковый врач поставил диагноз «отравление» и выписал ворох лекарств», – говорится в публикации.

В итоге температура у детей держалась сутки, аппетита не было еще три дня.

Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была сальмонелла. Производителя сейчас проверяет прокуратура.

Как рассказали представители «ВкусВилл» в беседе с РИА Новости, компания заблокировала партию пельменей к реализации и приостановила новые поставки, запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика.

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