Среда, 13 декабря, 2023
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Baza: тело журналистки обнаружено в квартире в Москве

7info
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Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царёвой обнаружено в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, журналистка 10 декабря пожаловалась родителям на плохое самочувствие, высокую температуру, державшуюся 3 дня. На следующий день 35-летняя дочь престала отвечать на звонки родителей.

Отец вместе с хозяином съёмной квартиры вошёл в жилище и обнаружил труп дочери.

Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили, порядок в комнате не нарушен.

Полиция проводит проверку, причину смерти девушки назовут эксперты.

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