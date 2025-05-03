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Изображение от kjpargeter на Freepik
Новости России

Baza: при атаке ВСУ на Новороссийск пострадала семья из Ростовской области

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В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадала семья из Ростовской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, супруги и их 9-летняя дочь и 5-летний сын приехали на черноморское побережье на майские праздники. Два дня назад семья поселилась в квартире в ЖК «Кристалл-3» на Суворовской улице.

«Именно в эту квартиру в ночь на 3 мая влетел украинский дрон», — говорится в публикации.

В итоге взрослые и дети получили травмы и сильные ожоги. Так, отец, мать и сын находятся в тяжелом состоянии. Женщине делают операцию, поскольку у нее сломано бедро.

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Кроме того, их дочь лежит в больнице в состоянии средней тяжести.

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