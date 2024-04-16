Вторник, 16 апреля, 2024

Бастрыкину доложат об избиении подростков в рязанской электричке

Автор: 7info

Опубликовано

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Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения подростков, произошедшего в электричке в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее появилась информация, что двух подростков в электричке избили из-за внешнего вида. На ребят напала группа несовершеннолетних молодых людей.

— Председателем СК России поручено руководителю Западного МСУТ Выменцу П.С. представить доклад о ходе проверки, — говорится в сообщении Следкома.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, появившаяся в СМИ информация, что избиение совершила «толпа нерусских ребят», не соответствует действительности. Все нападавшие — граждане России.

Инцидент произошёл в электричке Сасово — Рязань. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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