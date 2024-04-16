Бастрыкину доложат об избиении подростков в рязанской электричке

Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту избиения подростков, произошедшего в электричке в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее появилась информация, что двух подростков в электричке избили из-за внешнего вида. На ребят напала группа несовершеннолетних молодых людей.
По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, появившаяся в СМИ информация, что избиение совершила «толпа нерусских ребят», не соответствует действительности. Все нападавшие — граждане России.
Инцидент произошёл в электричке Сасово — Рязань. Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).