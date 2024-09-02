Понедельник, 2 сентября, 2024

Бастрыкину доложат о массовой драке мигрантов в Мособласти

Автор: Алексей Самохин

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Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с недавними беспорядками с участием мигрантов в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях сообщили, что в Раменском городском округе произошла массовая драка, в которой участвовали мигранты. Местные жители ранее неоднократно жаловались в администрацию и правоохранительные органы на противоправные действия мигрантов, однако, по их словам, никаких мер не предпринималось.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в связи с произошедшими событиями. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Центральный аппарат ведомства взял выполнение поручения под контроль.

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