Бастрыкину доложат о массовой драке мигрантов в Мособласти

Следственный комитет России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с недавними беспорядками с участием мигрантов в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсетях сообщили, что в Раменском городском округе произошла массовая драка, в которой участвовали мигранты. Местные жители ранее неоднократно жаловались в администрацию и правоохранительные органы на противоправные действия мигрантов, однако, по их словам, никаких мер не предпринималось.

Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) в связи с произошедшими событиями. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Центральный аппарат ведомства взял выполнение поручения под контроль.