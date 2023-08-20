Воскресенье, 20 августа, 2023
На главнуюНовости мира

Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев

powder

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации в станице Березовская Волгоградской области, пишет V1.RU.

Как сообщалось, населенный пункт терроризирует судимый мужчина, собравший группу единомышленников и действующий по понятиям запрещенного в стране движения «АУЕ».

«Станица Березовская оказалась едва ли не на грани социального взрыва из-за происходящего в ней ужаса», – говорится в публикации.

Волгоградцы пояснили, что несколько раз были свидетелями нападений и агрессивных действий со стороны группировки.

Главе СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову поручили организовать проверку.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Екатеринбурге задержали убийцу темнокожего аспиранта УрФУ

Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, пишет E1.RU. Инцидент произошел 18 августа в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на Малышева. Темнокожего студента нашли мертвым с ножевым ранением, которое он получил во время драки. «(Нападавший. – Прим. Ред.) рассказал, что ссора произошла из-за...

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области 20 августа

В ближайшие 1-3 часа метеорологи ожидают в регионе ливни, грозы, в отдельных районах — град.

Клава Кока назвала любимые места в Екатеринбурге

Певица Клава Кока в беседе с изданием E1.RU назвала свои любимые места в Екатеринбурге. Артистка призналась, что с большой радостью приезжает в родной город. «Плотинка! Обожаю цирк, «Высоцкий». Люблю панорамы города, очень люблю центр», – рассказала Клава Кока. Она выступила на концерте в честь 300-летия Екатеринбурга.

На улице Почтовой в Рязани заметили машину реанимации

Причина, по которой на Почтовую приехала скорая, неизвестна. Официальная информация уточняется.

День села Мосолово отметили тёплыми поздравлениями, музыкой и танцами

На празднике в тёплой атмосфере односельчане дарили друг другу поздравления и улыбки, а музыкальным и танцевальным настроением с гостями делились творческие коллективы и исполнители.

В Шацке оцепили здание почты из-за учебной гранаты

Предмет, похожий на гранату, обнаружили местные жители во время субботника.

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с мотоциклистом на Солотчинском шоссе

Всё случилось 19 августа в 13.00 на улице Солотчинское шоссе у дома 2а.

На Ряжском шоссе столкнулись пять автомобилей

Как сообщила Госавтоинспекция региона, в ДТП никто не пострадал.

Напротив ТРЦ «Круиз» мотоциклист попал в ДТП

Собеседник агентства сообщает: водитель получил травмы.

БПЛА уничтожили в Московской области

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с...

Украинский пленный рассказал об ужасных потерях ВСУ

Военнопленный Василий Штогун сообщил об уличной мобилизации, отсутствии боевой подготовки

МЧС обнародовало подробности возгорания автомобиля на улице Вокзальной

На месте происшествия работали 4 человека и одна единица техники.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации