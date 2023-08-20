Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации в станице Березовская Волгоградской области, пишет V1.RU.
Как сообщалось, населенный пункт терроризирует судимый мужчина, собравший группу единомышленников и действующий по понятиям запрещенного в стране движения «АУЕ».
Волгоградцы пояснили, что несколько раз были свидетелями нападений и агрессивных действий со стороны группировки.
Главе СУ СК по Волгоградской области Василию Семенову поручили организовать проверку.