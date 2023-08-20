Бастрыкин потребовал уничтожить криминалитет, измучивший волгоградцев

Певица Клава Кока в беседе с изданием E1.RU назвала свои любимые места в Екатеринбурге. Артистка призналась, что с большой радостью приезжает в родной город. «Плотинка! Обожаю цирк, «Высоцкий». Люблю панорамы города, очень люблю центр», – рассказала Клава Кока. Она выступила на концерте в честь 300-летия Екатеринбурга.