Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с детьми в Касимове

Председатель СК России запросил доклад о ходе проверочных мероприятий по факту происшествия с тремя детьми в Касимовском районе Рязанской области. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Трёх детей госпитализировали в Касимовский ММЦ с подозрением на отравление угарным газом. Врачи оказали юным пациента необходимую помощь, на данный момент жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Причины случившегося все еще выясняются.

Следственные органы СК России по Рязанской области начали проверку по факту происшествия, квалифицировав его по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Реклама

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ходе процессуальной проверки.