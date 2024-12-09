Бастрыкин: Построенный для экс-замглавы ЯНАО бассейн за 7 млн рублей был взяткой

Бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов получил от представителей коммерческой компании взятку в виде строительства бассейна. Как рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости, работы были выполнены в 2020 году представителями коммерческой компании в качестве взятки за покровительство.

По данным следствия, Воронов, занимая пост вице-губернатора, получал выгоду от представителей компании не только в виде бассейна, но и через оплату дизайнерских услуг для его семейного дома. Эти «подарки» обеспечивали лояльное отношение чиновника к деятельности компании и связанных с ней организаций при заключении и исполнении госконтрактов.

После назначения Воронова главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года ситуация оставалась в тени, но в июле 2023 года его задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд отправил чиновника под стражу. Примечательно, что незадолго до этого, 28 июня, он объявил об отставке, намекнув на «новые задачи».

В рамках расследования дела также арестованы три фигуранта: исполнительный директор компании «Проектстройсервис» Григорий Нак, руководитель проекта Максим Лясин и архитектор Эдуард Полянский. Им предъявлены обвинения в даче взятки.