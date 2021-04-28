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Среда, 28 апреля, 2021
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Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства убийства 15-летней рязанки

Елена Лобанова
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Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства убийства 15-летней рязанки, которая пропала в начале января. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Девочка пропала 8 января. Она вышла из дома, но обратно так и не вернулась. Через несколько дней по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Тогда нашли подозреваемого, который признался в совершении преступления. Сначала он сказал, что убил девочку, расчленил ее тело и спрятал его. Однако после он отказался от показаний.

— К главе следственного комитета обратилась бабушка пропавшей. Она рассказала, что по сей день местонахождение подростка неизвестно. А следственные действия и поиск никаких результатов не дали, — говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства совершенного преступления, а также всех его возможных соучастников. К поиску останков девочки также подключатся опытные следователи-криминалисты федерального следственного комитета. Глава СК также отметил, что необходимо установить причины и условия, которые способствовали совершению этого преступления.

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