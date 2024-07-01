Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением в кафе «Елки» в Рязани

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о массовом отравлении граждан в кафе «Елки» в Рязани.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина после посещения кафе почувстввоал себя плохо. Впоследствии он узнал, что в тот же день еще восемь человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после приема пищи в «Елках».

Житель Рязани не согласен с результатами установления обстоятельств массового отравления, поэтому обратился в информационный центр СК России. До сих пор виновные к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Рязанской области проводилась процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СКР Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.