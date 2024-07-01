Понедельник, 1 июля, 2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с массовым отравлением в кафе «Елки» в Рязани

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о массовом отравлении граждан в кафе «Елки» в Рязани.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина после посещения кафе почувстввоал себя плохо. Впоследствии он узнал, что в тот же день еще восемь человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после приема пищи в «Елках».

Житель Рязани не согласен с результатами установления обстоятельств массового отравления, поэтому обратился в информационный центр СК России. До сих пор виновные к ответственности не привлечены.

В СУ СК России по Рязанской области проводилась процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СКР Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанский ЗАГС опубликовал подборку фотографий свадеб прошлой недели

В газете «Няръяна вындер» рассказали, как и где можно отдохнуть в Рязани

В Рязани задержали наркодилера из Касимова

Партнёр не хочет близости: на это есть несколько причин, с которыми можно разобраться

В Рязани заработало танцевальное Radio Record

Дело о гибели подростка в лагере под Рязанью направили в суд

Начались съёмки нового сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут», в котором играет рязанка

Модель из Рязани станет участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!»

В Рязанском районе в ДТП с фурой погиб водитель «Джипа Чероки»

Стало известно, какие травмы получил ребенок в Рязани после столкновения с мотоциклом

За развращение малолетних рязанца лишат свободы на 21 год

На 2-м этапе рыбатлона под Рязанью ловили килограммовых африканских сомов

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязанский ЗАГС опубликовал подборку фотографий свадеб прошлой недели

Новости Рязани
Торжества состоялись с 24 по 30 июня.

В газете «Няръяна вындер» рассказали, как и где можно отдохнуть в Рязани

Новости Рязани
Газета выпускается в Ненецком автономном округе.

В Рязани задержали наркодилера из Касимова

Новости Касимова
Наркодилеру оказалось 26 лет.

Партнёр не хочет близости: на это есть несколько причин, с которыми можно разобраться

Новости мира
Далеко не всегда тот факт, что партнёр избегает секса, связан с безвозвратной утратой чувств.

В Рязани заработало танцевальное Radio Record

Новости Рязани
Это первая танцевальная радиостанция России, вещающая с 1995 года.