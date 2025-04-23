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Новости России

Бастрыкин поручил возбудить дело после драки ученика-мигранта с учителем

Алексей Самохин

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с участием несовершеннолетнего мигранта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным СМИ и соцсетей, инцидент произошёл в Санкт-Петербурге — ученик-мигрант подрался с учителем. Следком уже инициировал проведение проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Возбудить уголовное дело Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову.

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По данным «Фонтанки», девятиклассник и учитель математики школы № 338 Невского района подрались на остановке возле учебного заведения. Мать школьника рассказала журналистам, что он заступился за девочек, на которых учитель кричал матом.

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