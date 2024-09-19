Бастрыкин поручил доложить о ситуации со строительством складов в Рыбновском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Рязанской области. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

В социальных сетях опубликовано видеообращение жителей поселка Ходынинские Дворики к председателю СК России. Люди пожаловались на, по их мнению, незаконное строительство промышленных складских помещений на земельных участках, предназначенных для социальных объектов и расположенных вблизи жилых домов.

По данному факту Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку в рамках ст. 293 УК РФ (халатность).

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления Медведкову А.А. предоставить отчет о ходе проверки.