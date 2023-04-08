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Суббота, 8 апреля, 2023
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Басков признался, что готов сняться обнажённым в продолжении «Гардемаринов»

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Певец Николай Басков сообщил о готовности сняться обнажённым в продолжении фильма «Гардемарины», пишет «Вокруг ТВ».

О готовности играть голым Басков заявил во время шоу «Моя Мелодия» на телеканале «Россия». Гостьей программы стала режиссёр «Гардемаринов» Светлана Дружинина.

Дружинина рассказала, что предлагала певцу роль Алексея Орлова в продолжении сериала, которую сыграл Александр Лазарев. Басков вспомнил, что отказался играть, так как был не в форме, а роль предусматривала появление в кадре обнажённым.

Сейчас же он готов сниматься, если будет продолжение «Гардемаринов». По словам Дружининой, съёмки начнутся, если попросит публика. Певец заверил, что Дружина может не сомневаться в этом вопросе.

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