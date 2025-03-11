Барсуки проснулись в Рязанской области

В Рязанской области проснулись барсуки. Об этом рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.

В заповеднике отметили, что обычно барсуки просыпаются, когда ещё лежит снег, и по сугробам ходят на коротких лапках искать проталины, чтобы в них порыться. А в этом году их ожидал приятный сюрприз. Вылезаешь из норы — а вокруг одна сплошная проталина, пахнущая весной.

Пища барсука — беспозвоночные, мелкие позвоночные животные, а также растительность. По типу питания они напоминают одновременно кабанов и медведей.

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Ранее заповедник опубликовал фото лисицы, прошедшей по льду. Раньше всего лед растаял возле выхода из бобровой хатки. Произошло это благодаря активности бобров, которые всю зиму плавали туда-сюда и пускали пузыри.

«Пузыри воздуха из бобрового меха поднимались вверх и вмерзали в лед, делая его рыхлым и хрупким. Поэтому ходить по льду возле бобровых хаток или нор опасно не только весной, но и зимой — можно провалиться в ледяную воду», — отметила Надежда Панкова.