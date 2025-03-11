Барсуки проснулись в Рязанской области

В Рязанской области проснулись барсуки. Об этом рассказала старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.
В заповеднике отметили, что обычно барсуки просыпаются, когда ещё лежит снег, и по сугробам ходят на коротких лапках искать проталины, чтобы в них порыться. А в этом году их ожидал приятный сюрприз. Вылезаешь из норы — а вокруг одна сплошная проталина, пахнущая весной.
Пища барсука — беспозвоночные, мелкие позвоночные животные, а также растительность. По типу питания они напоминают одновременно кабанов и медведей.
Ранее заповедник опубликовал фото лисицы, прошедшей по льду. Раньше всего лед растаял возле выхода из бобровой хатки. Произошло это благодаря активности бобров, которые всю зиму плавали туда-сюда и пускали пузыри.