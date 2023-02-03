«Барс на Есенина» в Рязани начнёт работу в новом формате

Торговый центр «Барс на Есенина» после ремонта начнёт работу в новом формате. На первом этаже здания ТЦ расположится оптово-розничный комплекс общей площадью 2 тысячи квадратных метров, сообщает Минэкономразвития Рязанской области.

На одной площадке будут представлены почти 70 торговых точек с товарами от лучших рязанских компаний. Об этом стало известно во время закупочной сессии для рязанских товаропроизводителей.

Сотрудничество взаимовыгодно: торговый центр заполняет ассортимент местными товарами, производители получают новый рынок сбыта, потребитель — качественный товар по доступной цене.

Закупочная сессия прошла при поддержке региональных министерств экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия.

Фото: Минэкономразвития Рязанской области Фото: Минэкономразвития Рязанской области Фото: Минэкономразвития Рязанской области