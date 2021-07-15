Баню на Семёна Середы в Рязани отроют в сентябре, клиентов ждут изменения

- Advertisement -

В среду, 14 июля, депутат Рязанской гордумы Дмитрий Володин проверил ход работ по реконструкции муниципальной бани на улице Семёна Середы в Рязани. Об этом он сообщил ВКонтакте.

Володин напомним, что возобновить работу бани должны в сентябре. Пока же там идёт ремонт. Новый арендатор будет платить в бюджет города ежемесячно 150 тысяч рублей, старый платил по 60 тысяч. При этом, по словам Володина, ООО «Результат» уже вносит средства в городской бюджет, хотя баня не работает.

— После смены арендатора оказалось, что почти всё оборудование бани, 1950-1960-х годов, уже давно выработало свой ресурс и работало «на честном слове», — написал депутат. — Дмитрий Кривулец, руководитель предприятия, познакомил с текущим состоянием дел, с ходом монтажа нового оборудования.

Цены на посещение бани для рязанцев не изменятся. Льготы будут действовать весь день, а не полдня, как раньше.