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Банк России выпускает монету в память о великом Циолковском

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Банк России выпускает монету в память о великом Циолковском
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Банк России 9 августа 2021 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» серии «Космос» (каталожный № 5111-0448).

Серебряная монета (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета К.Э. Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул; внизу по окружности имеется надпись: «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ».

  • Банк России выпускает монету в память о великом Циолковском
  • Банк России выпускает монету в память о великом Циолковском

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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