Банк России рассказал об увеличении цен в Рязанской области

К увеличению цен в Рязанской области привели ослабление рубля, возросшие издержки производителей продукции и поставщиков услуг, а также рост спроса на отдельные товары. В октябре годовая инфляция сложилась на уровне 6,6%, что на 0,75 процентного пункта выше, чем в сентябре. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале об инфляции, подготовленном рязанским отделением Банка России.

Продовольствие стоило на 5,7% дороже, чем в прошлом году. Например, начал дорожать рис. Эту крупу в силу природно-климатических условий в Рязанской области не выращивают, стоимость на местных прилавках во многом зависит от ценовой политики поставщиков. Те, в свою очередь, повысили цены, заложив туда увеличение затрат на оплату труда, стоимость топлива и энергоресурсов.



Непродовольственная инфляция в октябре составила 5,45%. От ослабления рубля выиграли экспортеры: за рубежом активнее стали покупать российские плиты и древесину. Но это привело к тому, что предложение внутри страны не расширялось столь же активно, как спрос. В итоге увеличилась стоимость корпусной мебели по сравнению с прошлым годом.

«Цены, а значит и инфляция, зависят от баланса между спросом и предложением. Ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты, а через них — на склонность граждан и бизнеса к потреблению, сбережению и инвестированию, — поясняет управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Чтобы снизить уровень инфляции, Банк России на последнем заседании Совета директоров повысил ключевую ставку до 15% годовых. Если этого не делать, то дополнительный спрос, который поддерживается сильным ростом кредитования, будет опережать производственные возможности экономики, а значит, не увеличивать реальное потребление, а лишь поднимать цены».

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, которая направлена на поддержание ценовой стабильности. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7,0–7,5%. В 2024 году она снизится до цели и дальше будет вблизи 4%.