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Вторник, 5 октября, 2021
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Банк «Открытие» возведёт зелёные скверы в российских школах в честь любимых учителей

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Банк «Открытие» возведёт зелёные скверы в российских школах в честь любимых учителей

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Ко Дню учителя банк «Открытие» запускает акцию «Лес рук» в поддержку родных школ и учителей. Все, что нужно сделать — проголосовать за свою школу на сайте проекта. В школах, собравших наибольшее число голосов, банк «Открытие» создаст зеленые скверы.

Банк «Открытие» поддерживает желание школьников и их родителей поблагодарить любимых учителей и запускает проект «Лес рук», приуроченный ко Дню учителя. Чтобы поучаствовать в нём, достаточно «поднять руку» на сайте. Можно не бояться, что вызовут к доске — так участники могут проголосовать за родную школу и отправить добрые пожелания педагогам.

В трех школах, которые наберут больше всего голосов, банк «Открытие» разобьет зелёные скверы в подарок учителям. Окружить родную школу красотой — такую возможность оценят все, кто с теплотой вспоминает годы учёбы.

Также на сайте проекта подготовлены открытки с легендарными учительскими фразами. Можно поделиться ими с учителями в соцсетях, добавив тёплые пожелания и поучаствовать в розыгрыше эксклюзивных худи от банка «Открытие» — идеальных для тех, кто уже немного вырос из школьной формы.

Срок проведения акции — с 5 по 24 октября.

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