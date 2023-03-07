Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал более 6,4 млрд рублей кредитов наличными

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Изображение от fanjianhua на Freepik

Банка «Открытие» по итогам работы в 2022 году выдал в регионах Центральной России кредитов наличными на сумму свыше 6,4 млрд рублей. В топ 5 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов наличными входят — Тверь, Смоленск, Воронеж, Белгород, Владимир.

Банк «Открытие» активно укрепляет свои позиции в сегменте розничного кредитования в регионах Центральной России. Запрос на кредиты наличными и кредитные карты со стороны населения в 2022 году был нестабильный, однако в 4 квартале спрос полностью восстановился. Эта тенденция сохраняется и в январе-феврале 2023 года.

Портфель кредитов наличными банка «Открытие» в Центральной России по итогам 2022 года достиг 18,8 млрд рублей. За отчетный период увеличился спрос на кредитные карты на 4%, банк выдал более 33 тыс. карт.

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