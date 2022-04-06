Банк «Открытие» в регионах Центральной России выдал 1,2 млрд рублей на покупку недвижимости

По итогам работы в первом квартале 2022 года банк «Открытие» выдал в регионах Центральной России 1,2 млрд рублей кредитов на покупку недвижимости. В топ 5 регионов -лидеров по объему выданных ипотечных кредитов в ЦФО так же вошли Рязань, Тула, Белгород, Владимир.

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По ипотечным программам банка «Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку. Банк «Открытие» активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку.

Клиенты банка «Открытие» c 1 апреля текущего года могут подать заявку на льготную ипотеку на новых условиях. В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного ипотечного кредита увеличена до 6 млн рублей для регионов России. Клиенты «Открытия» смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» со скидкой. Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на российском строительном рынке. В феврале-марте банк аккредитовал 210 строящихся жилых комплексов. Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.