Банк «Открытие» в первом квартале выдал в регионах Центральной России более 2 млрд рублей на покупку недвижимости

По итогам работы в первом квартале 2021 года банк «Открытие» выдал в регионах Центральной России более 2 млрд рублей кредитов на покупку недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года — общее количество оформленных кредитов увеличилось на 17%. В топ 5 регионов-лидеров по выдачи ипотечных кредитов входят Белгород, Тверь, Владимир, Рязань и Воронеж.

В феврале 2021 года банк «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Оформить любой ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн. По ипотечным программам банка «Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном.

Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку. Банк запустил инновационный проект «Открытие. Недвижимость». Воспользовавшись этим сервисом, клиент может в режиме онлайн подобрать квартиру у застройщиков – партнеров банка в любом регионе страны.