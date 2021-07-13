Банк «Открытие»: россияне назвали справедливую цену земельного участка

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31% россиян и 28% москвичей считают, что справедливая цена для земельного участка в их регионе — от 15 тысяч до 120 тысяч рублей за сотку, при этом 8% наших сограждан выступают за бесплатную раздачу земли. Для двух третей главными критериями при выборе загородного жилья являются расстояние до города и наличие инженерных коммуникаций. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Многие россияне мечтают о жизни за городом, но их отпугивает объем расходов на покупку земельного участка, строительство дома и дальнейшее его содержание. Отвечая на вопрос, какая стоимость земельного участка под индивидуальное жилищное строительство для покупки является справедливой для вашего региона (при условии наличия подъезда и к участку и электричества), 8% выступили за бесплатную раздачу земли. По мнению 7%, справедливая цена — до 15 тысяч рублей за сотку. 11% считают справедливой ценой 15-30 тысяч рублей за сотку, столько же — 30- 60 тысяч, 9% — 60-120 тысяч за сотку, 6% — 120- 240 тысяч и 4% — более 240 тысяч рублей. При этом почти половина респондентов (49%) затруднилась назвать такую цену.

Главными критериями при выборе участка под загородное жилье (можно было давать более одного варианта ответа) 67% опрошенных назвали расстояние от города, 66% — наличие инженерных коммуникаций, 60% — наличие леса, реки или озера, 53% — цену земельного участка, 49% — юридическую чистоту участка. Только для 10% важно наличие строительной организации, готовой на месте построить дом.