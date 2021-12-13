Банк «Открытие» открыл первое проектное финансирование для ПИК

Первый транш выдан в рамках проектного финансирования строительства новой очереди жилого комплекса «Мещерский лес» от ПИК – крупнейшего застройщика жилой недвижимости в России. Общая сумма кредитной сделки превышает 9 млрд рублей.

Новая очередь станет продолжением успешного проекта «Мещерский лес» от ПИК. Он расположен в районе Солнцево рядом с Мещерским парком в непосредственной близости от станции метро «Говорово», адрес комплекса – Москва, Боровское шоссе, вл. 2.

К 2025 году планируется возвести шесть корпусов с квартирами и апартаментами, а также два надземных паркинга, детский сад и школу. На первых этажах будут расположены магазины и кафе, а благоустройство территории включает детские эко-площадки из природных материалов, площадки для занятий спортом и командных игр.

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Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»:

«Начало сотрудничества с ПИК – крупнейшим девелопером страны – стало важной вехой для банка «Открытие». Проекты группы стали образцом удобного и доступного жилья, что подтверждается высоким спросом со стороны покупателей. Быстрое возведение объектов наряду с продуманной комплексной застройкой, обеспеченной необходимой инфраструктурой, полностью соответствует требованиям будущих жильцов. Мы высоко ценим такой подход и надеемся на продолжение работы по новым сделкам».

Анна Антонова, вице-президент, директор казначейства ПИК: