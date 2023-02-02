Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

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Клиенты банка «Открытие», которые пользуются услугами операторов большой четверки — Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.

Банк «Открытие» также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.

«Короткий номер 800 прост и узнаваем. Теперь это официальный номер банка «Открытие». Вы можете звонить на него с мобильного из России, а также без опасений принимать с этого номера звонки. По короткому номеру вы сможете получить консультации по любым финансовым вопросам», — прокомментировал старший вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаил Медведев.

Пользователям продуктов и сервисов банка «Открытие» по-прежнему доступны общие номера контакт-центра: 8 495 224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8 800 444-44-00 — бесплатный звонок по России.

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