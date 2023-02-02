Банк «Открытие» начал использовать для связи с клиентами короткий номер 800

Клиенты банка «Открытие», которые пользуются услугами операторов большой четверки — Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 – теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.
Банк «Открытие» также начал использовать короткий номер 800 для исходящих звонков своим клиентам.
Пользователям продуктов и сервисов банка «Открытие» по-прежнему доступны общие номера контакт-центра: 8 495 224-44-00 — для Москвы и звонков из-за границы, 8 800 444-44-00 — бесплатный звонок по России.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram