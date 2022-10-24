Банк «Открытие» на треть увеличил выдачу экспресс-кредитов для предпринимателей

За 9 месяцев этого года компании малого и среднего бизнеса получили более 11 тысяч экспресс-кредитов от банка «Открытие». Объем таких кредитов превысил 15 млрд рублей, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В банке «Открытие» предприниматели могут получить экспресс-кредит без залога и поручительств, а также без страховок и комиссий. Максимальная сумма составляет 15 миллионов рублей, срок кредитования – до 36 месяцев. Ставка по таким кредитам начинается от 11% годовых.

Только за 9 месяцев 2022 года по скоринговой технологии без визита в банк кредиты на сумму свыше 15 млрд рублей получили более 11 тысяч предпринимателей. За три квартала 2022 года их объем вырос на 33% к аналогичному периоду прошлого года, количество увеличилось на 20%. А уже в третьем квартале этого года банк «Открытие» предоставил бизнесу почти вдвое больше кредитов, чем в третьем квартале 2021-го.

Для получения кредита можно заполнить заявку онлайн, без документов. Банк пришлет ответ по SMS, и при одобрении заявки средства будут зачислены на счет клиента в «Открытии» в течение дня.

Подробнее об условиях экспресс-кредита для малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте банка.

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