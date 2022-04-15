Банк «Открытие»: лишь 10% россиян ждут значительного сокращения доходов в 2022 году

У половины россиян (51%) доходы складываются из оклада и премии. 35% из тех, кому положена годовая премия, получили ее по итогам 2021 года в полном размере. 31% надеются, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже увеличатся. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

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51% опрошенных россиян из числа тех, кто в настоящий момент работает, получают и оклад, и премию. У 26% есть только оклад. Еще 23% зарабатывают сами, не разделяя доходы на оклад и премию.

74% уже получили итоговую премию за 2021 год. При этом 35% из них получили премию в полном объеме. 21% — значительную её часть, от 50 до 90% полагающихся премиальных. Еще 18% заплатили меньше половины стандартной годовой премии. У 17% работодатель отказался выплачивать премии по итогам 2021 года. А 8% респондентов заявили, что не наработали в прошлом году на премию.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 57% опрошенных россиян ожидают выплаты премии по итогам первого квартала 2022 года. Причем 26% заявили, что им такую премию выплатят в полном размере или даже больше, 15% планируют получить от половины до 90% квартальной премии, 16% рассчитывают на сумму менее половины стандартной премии. По словам 12% опрошенных, их работодатели решили не выплачивать квартальную премию, несмотря на выполнение производственных планов.

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31% россиян полагают, что их доходы в 2022 году останутся стабильными или даже будут расти. Больше всего таких оптимистов в Сибири (39%) и на Северном Кавказе (37%), меньше всего в Южном федеральном округе (25%) и на Дальнем Востоке (26%).

Лишь 10% опрошенных полагают, что их доходы в 2022 году снизятся значительно, на 30% и более. Чаще всего так отвечали жители Северо-Западного (15%) и Дальневосточного (14%) федеральных округов. Реже всего жители Северного Кавказа и Урала (по 7%). Сокращения доходов на 10-30% ожидают 22% респондентов, еще почти треть (30%) полагают, что станут беднее в этом году на 5-10%. О полной потере доходов заявили 7% опрошенных.

*Опрос проводился 6-12 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).