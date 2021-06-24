Банк «Открытие» добавил мобильное приложение для бизнеса в Huawei AppGallery

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Мобильное приложение для предпринимателей теперь доступно в Huawei AppGallery – третьем в мире по популярности магазине приложений для смартфонов.

Публикация в Huawei AppGallery дает возможность владельцам смартфонов HUAWEI и HONOR устанавливать все обновления приложения банка «Открытие» для МСБ. С 2019 года на новых моделях смартфонов этих марок не предусмотрено использование магазина Google Play.

Пользователи получили доступ ко всем функциям приложения, среди которых управление счетами организации в рублях и валюте, расчеты и конвертация валют, бизнес-карты, финансовая аналитика, оформление кредитов и депозитов и многие другие.

По расчетам банка «Открытие», смартфонами HUAWEI и HONOR пользуются около 10% клиентов.