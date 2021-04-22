Банк «Открытие»: большинство россиян считают, что через 10 лет карты, наличные деньги и банковские офисы не исчезнут

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Абсолютное большинство россиян полагают, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов о глобальной цифровизации, через 10 лет все еще останутся банковские карты, наличные деньги и классические банковские офисы. При этом цифровые валюты, по мнению наших сограждан, не смогут в ближайшее десятилетие полностью заменить привычные средства платежей. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

34% опрошенных полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, потому что не везде можно будет расплатиться гаджетом. Наиболее популярна такая точка зрения на Дальнем Востоке (38%), а также в Сибирском и Центральном федеральном округах (по 37%). Еще 22% россиян полагают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет.

При этом 30% опрошенных считают, что карты через 10 лет останутся только для подстраховки. В Московском регионе и Приволжском федеральном округе такой точки зрения придерживаются 35%, тогда как на Дальнем Востоке — только 20%. Еще 14% россиян считают, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось еще больше, чем банковских карт — 81%. По мнению 42% россиян, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Наиболее популярна эта точка зрения у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (48%). Еще 39% опрошенных полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования. Исчезновение наличных через 10 лет прогнозируют 20% наших соотечественников.

Только 14% россиян полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой (криптовалюты и цифровой рубль). Главные «цифро-оптимисты» живут на Дальнем Востоке (24%), а вот в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России во всеобщую победу цифровой валюты в 2030 году верит лишь по 8% опрошенных.

46% россиян считают, что цифровая валюта будет использоваться для части операций. При этом 34% респондентов заявили, что цифровая валюта не сможет заменить традиционную. На Урале так думают 44% жителей, тогда как на Дальнем Востоке всего 22%, а на Северном Кавказе — 25%. Еще 6% признались, что не знают, что такое цифровая валюта.

Более 90% россиян верят в то, что через 10 лет сохранятся банковские офисы. По мнению 48%, отделения банков сохранятся, но в ограниченном количестве. Наиболее популярна такая точка зрения в Москве и Московской области, а также в Сибири (по 54%), наименее — на Урале (41%) и Дальнем Востоке (42%). Еще 46% опрошенных считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. Только 6% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.

67% россиян считают, что и через 10 лет большинство банков по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 33% опрошенных, банки к 2030 году превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг. Наиболее популярна такая точка зрения в Москве и Московской области (38%), наименее — на Северном Кавказе (25%) и Дальнем Востоке (28%).

*Опрос проведен 12-16 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.