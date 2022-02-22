Банк «Открытие»: более 60% россиян отмечают 23 февраля и 8 марта каждый год

Лишь 6% мужчин и 3% женщин считают, что гендерные праздники 23 февраля и 8 марта устарели и их надо отменить. При этом только 16% мужчин не хотят получать подарки на 23 февраля и только 4% женщин — на 8 марта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

- Реклама -

62% россиян и 61% россиянок каждый год продолжают праздновать 23 февраля. Рейтинг 8 марта несколько выше — Международный женский день каждый год отмечают 64% мужчин и 68% женщин.

32% мужчин и 36% женщин нейтрально («кто хочет, пусть отмечает») относятся к празднику 23 февраля, 31% мужчин и 29% женщин — к Дню 8 марта. Лишь 6% мужчин и 3% женщин считают, что оба гендерных праздника пора отменить.

В топ-3 подарков, которые хотели бы получить на 23 февраля мужчины, вошли деньги (33%), парфюм (23%) и часы (18%). Далее идут модный гаджет (17%) и подарочный сертификат маркетплейса (8%). При этом 16% мужчин на 23 февраля не нужны никакие подарки, еще 2% неважно, что им подарят — главное внимание. Среди других вариантов желанных подарков мужчины называли дорогой алкоголь, книги и даже … золотую печатку.

- Реклама -

При этом женщины чаще всего готовы дарить мужчинам на их гендерный праздник парфюм (37%), носки, платки и белье (18%) и деньги (13%). При этом 12% не хотят дарить мужчинам ничего, еще 2% — то, что захочет мужчина. Среди других вариантов своих подарков мужчинам женщины называли бритвенные принадлежности, игру на приставку, снаряжение для рыбалки.

Женщины сильнее всего хотят получить в подарок на 8 марта цветы (46%), деньги (37%) и парфюм (27%). Далее в списке их предпочтений подарочный сертификат маркетплейса (18%) и модный гаджет (17%). Никаких подарков 8 марта не хотят лишь 4% представительниц прекрасного пола. Среди других вариантов желанных подарков женщины называли ювелирные украшения, робот-пылесос и поездку на Мальдивы.

Мужчины лучше соответствуют в своих подарках ожиданиям женщин 8 марта, чем женщины ожиданиям мужчин 23 февраля. Чаще всего мужчины готовы дарить женщинам в их праздник цветы (60%), парфюм (31%) и деньги (22%). 10% собираются подарить купальник или комплект красивого белья. 6% мужчин не побоялись признаться, что не подарят 8 марта ничего. Среди других подарков женщинам мужчины называли «равные права для всех», «что-то практичное для дома», конфеты и украшение из золота.

В целом мужчины готовы тратить на подарки к 8 марта больше денег, чем женщины на подарки к 23 февраля.

11% джентльменов надеются израсходовать на подарок к 8 марта менее 1000 рублей, 56% планируют уложится в 1-5 тысяч, 18% — в 5-10 тысяч рублей. 6% мужчин намерены потратить на женские подарки от 10 до 20 тысяч рублей и еще 3% — свыше 20 тысяч рублей. Только 6% мужчин не собираются тратить на подарки в Международный женский день ни копейки.

21% женщин при покупке подарка на 23 февраля намерены уложиться в 1000 рублей, 63% женщин закладывают на подарки мужчинам от 1 до 5 тысяч, 8% — от 5 до 10 тысяч и 3% от 10 до 20 тысяч рублей. 5% женщин не хотят тратить ни копейки на подарки мужчинам к 23 февраля.

*Опрос проведен банком «Открытие» 14-18 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.По данным управления капитального строительства, в соответствии с изменениями, внесенными в градостроительный кодекс, определен порядок принятия и реализации решения о комплексном развитии территории. В связи с этим будет создана рабочая группа по определению участков, на которых будут выполняться проекты по комплексному развитию.