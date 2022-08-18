Банк «Открытие»: 84% россиян сталкивались с финансовыми мошенниками в 2022 году

8% россиян потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов. Телефонное и онлайн-мошенничество входят в топ-3 главных финансовых проблем, которые волнуют наших сограждан. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

84% россиян сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года. Наиболее высок этот процент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (89%), наименьший – на Северном Кавказе (74%).

8% опрошенных потеряли деньги из-за действий финансовых мошенников (на Северном Кавказе — 12%, тогда как в Москве и Московской области всего 5%). Лишь 17% респондентов не сталкивались с финансовым мошенничеством в этом году.

55% из тех, кто соприкасался с мошенниками, не сообщали об этом никому. 40% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 6% — правоохранительные органы.

При этом большинство россиян положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций — например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 41% скорее поддерживает возможность такого запрета, 36% — полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 20% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 4% полностью отрицательно.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету относятся 42% респондентов. Полностью поддерживают такую меру 44%, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 15% против права граждан запрещать себе кредиты.

По мнению директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, ввод самозапрета усложнит реализацию мошеннических схем с кредитами и онлайн-операциями. Но в большей степени безопасность по-прежнему будет зависеть от клиента, его доверчивости к мошенникам и степени подверженности методам социальной инженерии. «Фишинг и социальная инженерия в различных её проявлениях остаются наиболее распространенными видами мошенничеств. При этом банки постоянно совершенствуют механизмы противодействия этим методам совместно с ключевыми участниками рынка, федеральными и региональными правоохранительными органами. Применяемые банком «Открытие» инструменты онлайн анализа транзакционного трафика позволяют выявить и пресечь 99% попыток мошенников вывести или обналичить украденные суммы», — сообщил Илья Сулоев.

Две трети опрошенных россиян поддерживают сдачу биометрии для оформления финансовых услуг. 42% относятся к этому скорее положительно, хотя лично не видят для себя особых преимуществ, еще 25% полностью поддерживают финансовую биометрию. Скорее отрицательно относятся к биометрии 18%, резко отрицательно — 15%, которые считают, что она опасна из-за риска утечки персональных данных.

Отвечая на открытый вопрос о финансовых аспектах, которые волнуют их сейчас больше всего (можно было давать больше одного варианта ответа), россияне на первое место сохранение дохода в условиях инфляции (64%). В топ-3 таких вопросов также входят телефонное и онлайн-мошенничество (54%) и рост рисков потери доходов на основном месте работы (35%). Почти четверть респондентов (23%) беспокоит волатильность и непредсказуемость валютного курса, 18% — ограничения в пользовании банковскими картами за границей, 15% — падение стоимости активов на фондовом рынке. Лишь 1% россиян не волнуют никакие вопросы, связанные с финансами.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» с 8 по 12 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.