Подавляющее большинство российских компаний малого и среднего бизнеса доверяют российским банкам, несмотря на кризис и санкции против банковской системы. Надежность банка, скорость переводов и время обслуживания остаются для них главными факторами при выборе кредитной организации. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

61% респондентов заявили, что уровень их доверия к банкам с момента начала кризиса и введения санкций против банковской системы не изменился. 14% заявили, что этот уровень скорее повысился, а еще 8% – что вырос значительно. 13% сообщили, что уровень их доверия к банкам с марта 2022 года скорее снизился, еще у 4% он упал значительно.

Лишь 15% опрошенных компаний МСБ не видят разницы в том, с каким банком лучше взаимодействовать в нынешней экономической ситуации. Остальные называли конкретные банки, большинство из которых системообразующие, в том числе банк «Открытие» – его выбрали 20% респондентов.

Главными факторами при выборе банка предприниматели назвали надежность (48%), скорость переводов и время обслуживания (31%) и привлекательные тарифы расчетно-кассового обслуживания (27%).

Среди опрошенных 71% пользуются в банках рублевым РКО, 69% – интернет-банкингом, 64% имеют зарплатный проект, 47% – корпоративные карты, 42% берут кредиты. Среди продуктов, которые они намерены оформить в банке в ближайший год, компании МСБ чаще всего называли кредиты (17%), подключение сервиса сдачи отчетности в электронном виде (15%) и открытие дополнительного электронного счета (14%).

——— Пересылаемое сообщение ———

28.06.2022, 11:46, «Iuliya Volkova» <julz.volkova@gmail.com>:

Юлия Волкова

Тел.: +7 980 342 46 57

Skype: julz.volkova

www.facebook.com/julz.volkova

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From: Пресс-служба группы «Открытие» <pr@open.ru>

Date: Tue, Jun 28, 2022, 11:42

Subject: Банк «Открытие»: 83% предпринимателей сохраняют доверие банкам на фоне кризиса и санкций

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Москва, 28.06.2022 г.

Банк «Открытие»: 83% предпринимателей сохраняют доверие банкам на фоне кризиса и санкций

Подавляющее большинство российских компаний малого и среднего бизнеса доверяют российским банкам, несмотря на кризис и санкции против банковской системы. Надежность банка, скорость переводов и время обслуживания остаются для них главными факторами при выборе кредитной организации. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

61% респондентов заявили, что уровень их доверия к банкам с момента начала кризиса и введения санкций против банковской системы не изменился. 14% заявили, что этот уровень скорее повысился, а еще 8% – что вырос значительно. 13% сообщили, что уровень их доверия к банкам с марта 2022 года скорее снизился, еще у 4% он упал значительно.

Лишь 15% опрошенных компаний МСБ не видят разницы в том, с каким банком лучше взаимодействовать в нынешней экономической ситуации. Остальные называли конкретные банки, большинство из которых системообразующие, в том числе банк «Открытие» – его выбрали 20% респондентов.

Главными факторами при выборе банка предприниматели назвали надежность (48%), скорость переводов и время обслуживания (31%) и привлекательные тарифы расчетно-кассового обслуживания (27%).

Среди опрошенных 71% пользуются в банках рублевым РКО, 69% – интернет-банкингом, 64% имеют зарплатный проект, 47% – корпоративные карты, 42% берут кредиты. Среди продуктов, которые они намерены оформить в банке в ближайший год, компании МСБ чаще всего называли кредиты (17%), подключение сервиса сдачи отчетности в электронном виде (15%) и открытие дополнительного электронного счета (14%).

*Опрос проведен банком «Открытие» методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 400 компаний микро-, малого и среднего бизнеса в городах с населением свыше 100 тысяч человек