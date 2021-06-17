Банк «Открытие»: 37% россиян живут в режиме постоянной экономии денег

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Больше половины россиян экономят только тогда, когда у них появляются финансовые проблемы. При этом больше трети живут в режиме постоянной экономии, а ни в чем себе не отказывают лишь 7%. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

56% россиян сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (65%) и Северо-Западного округа (64%).

При этом 37% экономят постоянно и сознательно — их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%).

Ни в чем себе не отказывают 7% россиян и 12% жителей Москвы и Московской области.

Пандемия не изменила отношение к экономии у 80% россиян. При этом 65% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так продолжают это делать и сейчас. 15% не экономили до пандемии не экономят и сейчас.

При этом 20% опрошенных заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (33%) и Урала (29%), реже всего жители Центрального федерального округа (13%) и Дальнего Востока (14%).

Главное, на чем россияне не готовы экономить ни при каких условиях (можно было давать больше одного ответа) – еда (44%). 40% не готовы экономить на детях, 39% — на лекарствах. При этом 30% россиян заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 29% — на путешествиях, 27% — на одежде и обуви, 25% — на гаджетах, 21% — на бытовой технике.

2% россиян сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 71% опрошенных, на путешествиях — 62%, на гаджетах — 55%, на бытовой технике -41%, на одежде и обуви — 40%, на еде – 23%.