Банк «Открытие»: 15% россиян никогда не брали кредиты

Три четверти имеющих кредиты россиян ни разу не допускали просрочек. 30% встречались с отказом в кредите из-за кредитной истории. У 52% есть активные кредиты. 51% готовы дать доступ к своей кредитной истории работодателю. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 2% россиян не знают, что такое кредитная история. При этом никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных. Наиболее высок процент никогда не бравших кредиты на Дальнем Востоке (24%), наименее – в Приволжском федеральном округе (12%).

Кредитная история есть у 83% россиян. При этом у 52% из них есть и активные кредиты, а у 31% все займы на данный момент погашены.

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Почти каждый третий россиянин (31%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 20% делают это не чаще, чем раз в два-три года. 29% проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 20% — регулярно, несколько раз в год.

73% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам. 25% стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 2% признались в регулярных задержках платежей по кредитам.

60% не сталкивались с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 30% есть такой опыт. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

У 89% нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории. 50% из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 39% просто не проверяли кредитные истории. 6% исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 5% — когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.

73% не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. 21% получали такие предложения, но отказались. 2% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками.

5% находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области так ответили 8% опрошенных. 86% не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя.

Большинство россиян (51%) готовы предоставить доступ к своей кредитной историю работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. Еще 2% опрошенных уже предоставили такое согласие. 46% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.