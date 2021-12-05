Банда, совершавшая нападения в Рязани, задержана в Волгограде

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области. 23-летнего молодого человека подозревают в создании банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

— По версии полицейских, фигуранты совершили 9 вооруженных разбойных нападений на территории Москвы, Рязани, Самары и Волгограда, — говорится в сообщении.

Следователи считают, что банду подозреваемый создал в январе 2021 года, выйдя из колонии. К разбойным нападениями он привлёк 18-летнего и 19-летнего жителей Московской области.

Задержали молодых людей в сентябре в Волгограде. Там за два дня они успели совершить 4 разбойных нападения: в сетевом магазине, в микрофинансовых организациях. Добычей злоумышленников стали почти полмиллиона рублей.

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Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы, организатору преступного сообщества — до 15 лет.

Фото и видео: Полиция Волгограда