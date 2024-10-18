Балы, «Король и Шут» и День отца! Афиша мероприятий Рязани и области на 19-20 октября

И вновь на выходных в Рязанской области планируется насыщенная культурная, досуговая и развлекательная программа. Мероприятие для души найдут и любители семейного отдыха, и фанаты отечественного рока, и барышни, отдающие предпочтение торжественным приемам. Рассказываем, кого какая локация ожидает!

19 октября, суббота

Начнём сразу с рекомендации для семей, предпочитающих совместные поездки в новые или знакомые, но любимые места!

День отца (0+), Центр культурного развития Касимова – большой праздник-чествование всех-всех-всех пап, начало которого приходится на 11:00. В рамках него состоятся открытие выставки «Красота природы в необычных коллекциях», акция «Папа вам не мама», включающая в себя мастер-классы и выставки авторских изделий, и конкурсно-игровая программа «Папы и детки». В 12:00 начнется торжественный концерт.

Marko Fest (0+), ТРЦ «Марко Молл» – с 15:00 гости обновленного торгово-развлекательного центра смогут насладиться музыкой самых разных жанров и направлений. На площадке выступят кавер-группы «Таймерс» и «Юность», ансамбль «Gli Uccelli» Рязанской филармонии под руководством Сергея Оселкова и экс-солист группы «Премьер-министр» Питер Джейсон. Приятный бонус, а может для кого-то и основное действо – все посетители фестиваля смогут принять участие в масштабном розыгрыше бытовой техники.

Оркестр CAGMO, Симфония «Король и шут» (6+), Муниципальный культурный центр – сказочные баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» прозвучат на сцене МКЦ в исполнении струнного оркестра и хора. В программу концерта входят такие знаменитые песни, как «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие. Билеты можно приобрести на сайте учреждения, но поторопитесь, осталось их совсем немного! Начало в 18:00.

20 октября, воскресенье

Бал «Кленовый лист» (6+), культурно-досуговый центр «Октябрь» – прекрасное действо проведёт студия исторического и бального танца «Триумф», начиная с 12:00. Поражать воображение танцами вроде полонеза, венского вальса и мазурки дамы и кавалеры будут всех желающих, ибо вход свободный.

Завершаем выходные лирично.

Концерт «Как молоды мы были» (6+), Муниципальный культурный центр – программа, посвященная Народному артисту РФ Александру Градскому. Три вокалиста, дошедших до финала разных сезонов шоу «Голос», исполнят композиции Маэстро, ставшие мировыми хитами. Начало в 18:00, билеты ждут на сайте МКЦ.

Об остальных событиях, которые проходят в Рязани, можно узнать в специальном разделе сайта 7info.