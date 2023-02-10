Балетное завершение недели: рязанцев приглашают на два ярких шоу

Уходящая неделя в Рязани завершится яркими шоу: два балета представит Белорусский государственный академический музыкальный театр. Труппа театра уже готовится встретиться с рязанскими зрителями и удивить их своим невероятным мастерством и утончённостью балетного искусства.

Вечером в пятницу, 10 февраля, рязанцам представят балет «Титаник». В основе либретто – истории людей, жизни которых были оборваны произошедшей катастрофой. Все книги, написанные о крушении парохода «Титаник», и все фильмы так или иначе основываются на реальных событиях той ночи. В балете постановщики также придерживаются документальной хроники, «цитируют» некоторые факты, доказанные и всесторонне исследованы. Музыкальный материал к балету создавался непосредственно в процессе постановки белорусским композитором Олегом Ходоско. Билеты на балет доступны по ссылке. Успейте приобрести. (Возрастное ограничение 12+)

Субботний день 11 февраля артисты белорусского театра предлагают провести в семейном кругу за просмотром балета «Петя и волк». Симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» – нестареющая классика для детей. Не одно поколение впервые знакомилось с музыкой, с инструментами симфонического оркестра благодаря увлекательной истории, сочиненной великим композитором ХХ века. Успейте купить билеты. (Возрастное ограничение 6+)