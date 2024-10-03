Четверг, 3 октября, 2024

Бабушку-волонтёра СВО пытались сжечь на Урале

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

В Нижнем Тагиле двое молодых людей попытались совершить убийство пожилой женщины, которая занимается пошивом маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Инцидент произошёл в доме по адресу Красноармейская, 57, сообщает E1.ru.

Первоначально причиной пожара посчитали неисправность электропроводки, но затем была обнаружена запись с уличной камеры. На видео запечатлено, как двое молодых людей в спешке покидают подъезд.

Валентину Дмитриевну удалось спасти, женщина госпитализирована с ожогами. К сожалению, в результате происшествия погибла кошка, проживавшая в квартире. Известно, что пенсионерка была членом волонтёрской организации «Золотые руки Ангела».

Свердловские следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

— Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе свердловского СК.

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