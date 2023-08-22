АЗС в Рязанской области работают в штатном режиме

Автозаправочные станции в Рязанской области работают в штатном режиме, сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное министерство экономического развития.

Ранее «Известия» сообщили о дефиците дизельного топлива и некоторых марок бензина в регионах России. В том числе называлась Рязанская область.

По данным регионального Минэкономразвития, в Рязани и области АЗС обеспечены всеми видами топлива.

У крупных оптовых поставщиков моторные топлива имеются в необходимом количестве, логистические цепочки работают в штатном режиме.