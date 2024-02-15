Четверг, 15 февраля, 2024

Азовское море «закипело»

Автор: 7info

Опубликовано

Азовское море «закипело» в районе станицы Голубицкой Краснодарского края, сообщает сайт «Русского географического общества» (РГО).

Со дна на поверхность воды поднимаются пузыри, создаётся впечатление, что море кипит.

По словам зампреда Краснодарского регионального отделения РГО Бориса Елецкого, причиной редкого природного явления стал выход газов из вулканического жерла. Признаков того, что в море сливается канализация, не наблюдается. Вода не мутная, цвет не меняется.

— Эта территория Таманского полуострова знаменита своей вулканической активностью. Извержения происходят каждые несколько лет, — отмечается в сообщении географического общества.

На участке местности находится порядка 100 вулканов, в том числе под водой. После начала извержения на поверхность выходит грязевая брекчия — смесь глины и камней.

Граждан просят не приближаться слишком близко к месту «кипения». Это опасно.

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