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Воскресенье, 30 мая, 2021
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Автору видео драки у «Пятёрочки» грозят увольнением

7info7
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27 мая у распределительного центра магазина «Пятерочка» в Воронеже произошла драка между работниками. Сотрудница центра сняла ЧП на видео. При невыясненных пока обстоятельствах контент попал  в сеть.

Девушке, снявшей видео, предлагают уволиться. Пока по собственному желанию. Такое решение руководство объяснило тем, что нанесён ущерб репутации предприятия.

– Меня вызвали к начальнику отдела безопасности, где был и мой непосредственный руководитель. Они сказали, что из-за ролика предприятие несет убытки. Только дело в том, что запись выложила не я, а кто-то из коллег, с кем я поделилась, — сообщила девушка.

В настоящее время данным фактом заинтересовались СМИ.

Кроме того, девушка написала заявление в трудовую инспекцию, — пишет Обозреватель.

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