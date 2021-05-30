Автору видео драки у «Пятёрочки» грозят увольнением

27 мая у распределительного центра магазина «Пятерочка» в Воронеже произошла драка между работниками. Сотрудница центра сняла ЧП на видео. При невыясненных пока обстоятельствах контент попал в сеть.
Девушке, снявшей видео, предлагают уволиться. Пока по собственному желанию. Такое решение руководство объяснило тем, что нанесён ущерб репутации предприятия.
– Меня вызвали к начальнику отдела безопасности, где был и мой непосредственный руководитель. Они сказали, что из-за ролика предприятие несет убытки. Только дело в том, что запись выложила не я, а кто-то из коллег, с кем я поделилась, — сообщила девушка.
В настоящее время данным фактом заинтересовались СМИ.
Кроме того, девушка написала заявление в трудовую инспекцию, — пишет Обозреватель.