«Автомобильная» весна и тепло конца апреля: синоптик Тишковец рассказал о погоде на неделю

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России на этой неделе. По его словам, жителей центральных регионов ожидает несколько приятных сюрпризов. Например, наступит «автомобильная» весна, а столбики термометров покажут «плюс», свойственный последней декаде апреля.

В понедельник синоптической ситуацией будет управлять северо-западная периферия антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с порывами 3-8 м/с, порывистый. Воздух может прогреться до +12 градусов. При этом давление будет падать и в итоге составят 755 м рт. ст.

Во вторник ожидается приход тёплого атмосферного фронта. Его будут сопровождать многоярусные облака и небольшие обложные дожди. В столичном регионе выпадет не более 3-х литров дождевой воды на метр площади. Где-то дождь пройдёт с мокрым снегом. Ночью столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов. В дневные часы, из-за сокращения притока лучистой энергии солнца, ожидается не выше +7 градусов.

– В среду наступит «автомобильная» весна – это когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5, что является критериальным значением для смены автошин. Циклоническая «хватка» ослабеет, а значит, осадки пойдут на убыль, и приобретут незначительный мозаичный характер, в тучах появятся «просветы» в ночные часы +2…+4, после полудня потеплеет до +8…+10, – говорит Евгений Тишковец. Реклама

Позитивная тенденция продолжится в четверг. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт дождь. В ночные часы — от +3 до +5 градусов, днём — от +10 до +12. В пятницу, в ложбине циклона, особенно ночью, прошумят кратковременные дожди, в сумерках температура составит +4 до +6 градусов. Днём метеоусловия будут улучшаться, ожидаем до +13 градусов.