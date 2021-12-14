С начала 2021 года сотрудники департамента безопасности страховой компании «Согласие» предотвратили попытки злоумышленников в моторном страховании незаконно получить денежные средства на общую сумму 241 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сотрудники департамента безопасности составили перечень схем, применявшихся преступниками в автостраховании в 2021 году.

1.Инсценировка ДТП в безлюдном месте. Часто злоумышленники устраивают реальные ДТП с подтверждающей видео- и фотосъемкой. В большинстве таких случаев съемку ведет свидетель, который якобы случайно оказывается в нужное время и в нужном месте. При этом в основном постановочные ДТП совершаются в безлюдных местах – в гаражных кооперативах и сельской местности. Эта схема распространена в обязательном автостраховании, выплата производится в денежном выражении, а не в виде ремонта. Многие злоумышленники заранее выбирают такие авто, которые страховщик не сможет отремонтировать в соответствии с законом об ОСАГО. Причинами могут быть длительный срок поставки запасных частей (к примеру, если это японский автомобиль), замена дорогостоящих деталей (Jaguar, BMW), где сумма ущерба превысит лимит ответственности страховщика, или признание конструктивной гибели авто в результате ДТП.

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2.Постановочное ДТП с грузовиком. Увеличилось число постановочных ДТП, где заранее определен будущий виновник – ничего не подозревающий водитель грузовика. Так, страховая компания «Согласие» выявила злоумышленника, который устраивает ДТП в Москве и Московской области. Евгений С. владеет 7 авто, но только на авто одной марки и модели (Nissan Cedric), по данным ГИБДД, попадал в 168 аварий. По базе судебных дел одного из судов г. Москвы, с 2017 года он неоднократно подавал иски к страховым компаниям («РЕСО-Гарантии», «Ингосстраху», «Росгосстраху», «Согласию», МАКСу и другим). Для организации аварии, в которой Евгений С., согласно его замыслу, выглядит пострадавшей стороной, он выбирает преимущественно грузовые авто, водителям которых сложнее следить за «слепыми зонами». ДТП в основном происходят во время движения по круговой развязке. Ранее в столице был замечен автоподставщик на Bentley Continental, который спровоцировал порядка 60 аварий, его действиями заинтересовались правоохранительные органы.

3.Угон автомобиля под видом аренды. Сотрудники департамента безопасности «Согласия» разоблачили группу, промышляющую хищением дорогостоящих автомобилей на территории Москвы. Преступники под видом аренды перегоняли автомобили, включая застрахованный в «Согласии» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 млн руб., за пределы страны. В ходе расследования, проведенного сотрудниками департамента безопасности «Согласия», установлен круг лиц, причастных к совершению кражи автомобиля, информация передана в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленники задержаны, машина обнаружена в другом регионе и возвращена страхователю, уголовное дело в стадии расследования.

4.Использование автомобилей-двойников. Сотрудники департамента безопасности «Согласия» разоблачили группу, промышлявшую инсценировкой хищения автомобилей на территории Тамбовской области. В компании по автокаско на 2 млн руб. был застрахован Volkswagen Touareg. Затем человек, заключивший договор страхования, заявил о краже транспортного средства, представил документы из правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по факту хищения машины. В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen Touareg ранее участвовал в ДТП, в результате которого был разбит в «тоталь» (до состояния конструктивной гибели). При страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами. Злоумышленник застраховал его, обратился в полицию и страховую компанию и заявил о хищении. Полученная информация была направлена в правоохранительные органы г. Тамбова. Автомобиль-двойник обнаружен, задержана группа людей, причастных к попытке незаконного обогащения, уголовное дело по факту хищения прекращено и возбуждено другое – за попытку совершения страхового мошенничества. В дальнейшем совместно с сотрудниками полиции была установлена и доказана причастность к совершению преступления заявителя и других задержанных. Группа была осуждена за попытку совершения страхового мошенничества.